Во Владимирской области за прошедшие выходные на нарушителей требований пожарной безопасности оштрафовали 38 человек. Об этом 30 августа рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской

Во Владимирской области за прошедшие выходные на нарушителей требований пожарной безопасности оштрафовали 38 человек. Об этом 30 августа рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. «Это нарушения, касающиеся ненадлежащего состояния территорий, отсутствие окоса травы, сжигание мусора и сухостоя. Всего же с начала года сотрудники государственного пожарного надзора составили 58 протоколов в отношении собственников участков,