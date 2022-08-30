Эксперты призывают уделять больше внимания эпиднадзору, необходимости раннего выявления и обеспечения доступа первичной медико-санитарной помощи к пероральным противовирусным препаратам для уязвимых пациентов.

В странах Европы через несколько недель будет подтверждено 250 млн случаев COVID-19 с начала пандемии. Новый всплеск заболеваемости ожидается осенью, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."По прогнозам, через несколько недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 млн подтвержденных случаев COVID-19 с момента начала пандемии два с половиной года назад, - отметил он. - Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, по-прежнему он вызывает слишком много предотвратимых смертей - около 3 000 только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа зарегистрированных в мире. С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости - с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее".Эксперты призывают уделять больше внимания эпиднадзору, необходимости раннего выявления и обеспечения доступа первичной медико-санитарной помощи к пероральным противовирусным препаратам для уязвимых пациентов."В большинстве стран, в том числе в странах с низким и средним уровнем дохода, продолжается внедрение вакцинации. Тем не менее миллионы людей остаются непривитыми во многих частях нашего региона; мы должны найти лучшие способы добраться до них. При этом мы должны уделить первоочередное внимание проведению повторной ревакцинации наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и людей с сопутствующими заболеваниями", - продолжил Клюге. Он также призвал страны по мере возможности вводить вакцину против гриппа вместе с вакциной против COVID-19.