Установлено, что 29.08.2022 в 23:50 на 269 км ФАД М7 «Волга» Вязниковского района водитель...

Установлено, что 29.08.2022 в 23:50 на 269 км ФАД М7 «Волга» Вязниковского района водитель автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер», двигаясь в направлении г. Москва по правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. И совершил столкновение с автомобилем «Скания R440LA4X2HNA», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли на месте водитель и 2 пассажира автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер». 5 человек из числа пассажиров названного транспортного средства получили телесные повреждения, трое из них госпитализировано.По данному факту 30.08.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Т.Н.Логинова .Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.Фото ТГ "заметки спасателя"