Врачи подмосковной больницы в Пушкино прооперировали 72-летнюю пациентку.

Врачи подмосковной больницы в Пушкино прооперировали 72-летнюю пациентку.В ходе диспансеризации у жительницы Московской области выявили двухкилограммовую кисту яичника. Как оказалось 72-летняя женщина давно не проходила осмотр специалистов."Опухоли яичников – это доброкачественные, пограничные или злокачественные образования, которые могут возникать в любом возрасте, однако чаще выявляются у женщин старше 40 лет", – цитирует заведующую гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Елену Габасову.К счастью, в случае пенсионерки, которая поступила в больницу, опухоль оказалась пограничной, а значит – операбельной. По данным , женщине повезло, что кисту заметили на этой стадии и успели удалить, пока она еще была доброкачественной.Как отметило интернет-издание , пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Врачи напоминают о важности регулярного посещения врача-гинеколога.