По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области за истекшие сутки – 29 августа –...

По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области за истекшие сутки – 29 августа – произошло 5 лесных пожаров на площади 3,5 га, все они потушены.По состоянию на 09:30 30 августа лесных пожаров в области не зарегистрировано, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Для борьбы с природными пожарами в регионе сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники, находящийся в состоянии повышенной готовности. Осуществляется патрулирование лесного фонда: авиационное (дважды в течение дня) и наземное, его осуществляют 143 патрульные группы. Кроме того, в лесах работают 50 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 171 возгорание на площади 183,319 га.Фото https://www.pxfuel.com/