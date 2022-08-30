За прошедшую неделю в лечебно-профилактические организации Владимирской области обратилось 67...

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические организации Владимирской области обратилось 67 человек по поводу присасывания клещей, среди них 19 детей.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 1876 человек, среди них 453 ребёнка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.С начала сезона лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследован на заражённость возбудителями клещевых инфекций 901 клещ, в том числе 740 клещей – снятых с людей, 161 – из объектов окружающей среды.Среди клещей, снятых с людей, обнаружено:58 – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);1 - моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ);4 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок:8 – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Фото https://www.pxfuel.com/