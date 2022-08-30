Общественные наблюдатели считают, что смогут обеспечить открытость и честность проведения досрочных выборов губернатора Владимирской области.

Штаб общественного наблюдения будет следить, чтобы досрочные выборы Губернатора Владимирской области прошли открыто, честно и в рамках законодательства. Об этом председатель штаба общественного наблюдения Галина Мизелёва заявила на заседании Общественной палаты региона.«Мы считаем важным вовлечь в процесс общественного наблюдения некоммерческие организации и общественность», - отметила Мизелёва.Также во Владимирской области организован ситуационный центр, эксперты которого будут выезжать на участки при возникновении спорных ситуаций.