Общественные наблюдатели считают, что смогут обеспечить открытость и честность проведения досрочных выборов губернатора Владимирской области.
Штаб общественного наблюдения будет следить, чтобы досрочные выборы Губернатора Владимирской области прошли открыто, честно и в рамках законодательства. Об этом председатель штаба общественного наблюдения Галина Мизелёва заявила на заседании Общественной палаты региона.
«Мы считаем важным вовлечь в процесс общественного наблюдения некоммерческие организации и общественность», - отметила Мизелёва.
Также во Владимирской области организован ситуационный центр, эксперты которого будут выезжать на участки при возникновении спорных ситуаций.