В России замечена новая тенденция в сфере недвижимости. Она ориентирована на семьи с детьми.

В России замечена новая тенденция в сфере недвижимости. Она ориентирована на семьи с детьми.В России все чаще на рынке недвижимости предлагают мини-дома, которые пользуются большой популярностью, в том числе у семей с детьми. Площадь таких строений не превышает 60 квадратов.Подобные мини-коттеджи возводятся очень быстро и в больших количествах. За год количество таких предложений на рынке возросло на 27%, сообщает .По словам специалиста по загородной недвижимости Или Сауковой, сейчас больше половины предложений по домам составляют именно такие маленькие строения. Их на рынке более 60 процентов.Эксперты считают, что мини-дома начали активно строить из-за подорожания цены на квадратный метр по ИЖС. Взлетела и стоимость земли и стройматериалов, а также строительных работ. При этом покупательская способность граждан не увеличивается. Раньше такая же картина наблюдалась в сфере недвижимости по продаже квартир. На рынок тогда вышли квартиры-студии, площадь которых порой удивляет и достигает семи квадратных метров, пишет .Впрочем, мини-дом можно купить и в качестве инвестиции, ведь его будет легко сдавать в аренду. Эксперт по недвижимости Вячеслав Котлов считает, что в таких домах можно сэкономить на отделке.