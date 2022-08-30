Аферу попросил провернуть дальний родственник.

В Юрьев-Польском осудят мужчину, обвиняемого в махинациях на 770 тысяч рублей. Подробностями дела поделились в пресс-службе прокуратуры.Ранее приговором Юрьев-Польского района суда супруг двоюродной сестры обвиняемого признан виновным в присвоении бюджетных средств. Являясь директором местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, он заключал с родственником фиктивные контракты на ремонт фасада здания, поставку сандвич-панелей, а также компьютеров. Ущерб от хищений превысил 770 тысяч рублей.Что касается подельника, то он по просьбе директора госучреждения зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковский счет, а карту передал сообщнику.Как сообщает владимирская прокуратура, родственник не знал об аферах руководителя Центра. Однако это не помешает ему пойти под суд по статье о неправомерном обороте средств платежей, через которые муж его сестры воровал деньги.Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.