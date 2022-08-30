Во Владимире сегодня прошел городской педсовет. Звание лучшего дошкольного учреждения получил...

Во Владимире сегодня прошел городской педсовет. Звание лучшего дошкольного учреждения получил детский сад №101 микрорайона Лесной. Репортаж Юлии Шуваловой.- Забегайте скорее, погуляем под дождиком.Сенсорная комната - волшебный и увлекательный мир. Ребенок здесь забывает о страхах, может расслабиться и отдохнуть. Ежедневно педагоги проводят здесь разные тематические программы для детей. На них малыши познают мир с помощью прикосновений и звуков. Даше и Насте больше всего нравится стол с кинетическим песком. Девочки рисуют здесь бабочек.Настя и Даша:- В садике весело, можно поиграть, поспать и поесть.Оборудовать сенсорную комнату помог грант на полмиллиона рублей. Его дошкольное учреждение выиграло в муниципальном конкурсе "Лучший детский сад".Наталья Никольская, заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе:- Это дополнительное развитие познавательных психических процессов, таких как память, внимание, логическое мышление, там, где мы ищем лишнее. Это очень здорово, что у нас появилась такая возможность вот так вот развиваться и заниматься с детьми.В этом году лучший детский сад примет 178 ребят. Для детей с нарушением речи созданы специальные группы.Логопед Анна Баранова не только учит детей правильно произносить звуки, но и даёт задания на развитие мелкой моторики. Объединение этих двух направлений помогает достичь высоких результатов.Анна Баранова, учитель-логопед:- Детки выкладывают из бисера работы, затем мы их закрашиваем. И несколько раз в году мы делаем вот такие выставки. Эта выставка была приурочена к летнему периоду.Увлекательные задания на развитие мелкой моторики ждут дошкольников и в сенсорной комнате. В планах у "лучшего детского сада" сделать центр доступным для всех юных жителей микрорайона Лесной.Наталья Рыбакова, заведующая детским садом №101 мкр. Лесной:- Мы разработаем какую-то программу, какие-то дни, чтобы в нашем микрорайоне знали, куда могут прийти с детками тоже. Получить консультацию психолога, учителя-логопеда.Как говорят психологи, всего полчаса, проведенные в такой комнате, стимулируют у детей умственную и физическую активность. Готовят ребенка ко встрече с реальным миром.Юлия Шувалова, Семён Карпов. "Вести-Владимир"