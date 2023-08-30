Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин проверил, как идут социальные стройки в Доброграде.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин проверил, как идут социальные стройки в Доброграде. Об этом народный избранник рассказал .Сегодня на территории населённого пункта возводят 11 социальных объектов. Так, рабочие подрядной организации проводят внешнюю и внутреннюю отделку здания строящейся муниципальной школы. Предположительно срок сдачи объекта – 2024 год.Также среди социально значимых строек в Доброграде - детский сад и ФОК.Кроме того, сообщил депутат, сейчас завершается строительство инженерной инфраструктуры для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ). Новые предприятия обеспечат водой, газом, электричеством, будут построены очистные.Отметим, что первый из резидентов ОЭЗ - компания «Хоум Электро Системс» готовится к официальному вводу в эксплуатацию. Ещё два предприятия заработают к концу года.Масштабное строительство в Доброграде ведётся на средства инфраструктурного бюджетного кредита в 3,9 млрд рублей.«Инфраструктурные бюджетные кредиты - действенный инструмент регионального развития. Ставка в 3% годовых и срок кредита до 15 лет позволяют субъектам больше строить: новых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечивать обновление жилищно-коммунального хозяйства и меньше тратить средств на собственно обслуживание займа. В совокупности это способствует достижению главной цели — улучшению качества жизни россиян», – отметил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.