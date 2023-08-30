На заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели и утвердили исходные данные для формирования областного бюджета на следующий год. Обычно бюджет утверждают в сентябре, но в

На заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели и утвердили исходные данные для формирования областного бюджета на следующий год. Обычно бюджет утверждают в сентябре, но в этом году решено, что «нулевое чтение» бюджета – обязанность депутатов уходящего VII созыва. Объем доходов областного бюджета в 2024 г. прогнозируется в размере 89,7 млрд.руб., расходы – 95,6 млрд. руб., дефицит