В сентябре будут ходить 10-вагонные составы.

В сентябре жители Владимирской области смогут добраться до Москвы и Нижнего Новгорода на сдвоенном поезде «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Из Москвы отправление 10-вагонного поезда № 721 будет 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20.57, а прибытие во Владимир — 23.06, в Нижний Новгород — в 01.07 следующего дня.Из Нижнего Новгорода сдвоенная «Ласточка» пойдет 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04.55, во Владимир прибудет в 07.01, а в столицу — в 09.06.