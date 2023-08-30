На протяжении полгода.

Во Владимире депутаты горсовета утвердили изменения в Устав города. Это следует из документа, размещенного на сайте мэрии.Теперь депутатов могут досрочно лишить полномочий из-за того, что они не появляются на заседаниях в течение полугода без уважительной причины.Также депутат лишается мандата в случае:смерти;отставки по собственному желанию;признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;признания недееспособным или ограниченно дееспособным;досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов;прекращения гражданства Российской Федерации;выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;вступления в отношении народного избранника в силу обвинительного приговора суда;призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу.