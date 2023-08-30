Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2023-dzhaz-sovremennoe-iskusstvo-i-salyut-kak-projdet-den-goroda-vladimir.html" target="_blank">Джаз, современное искусство и салют: как пройдет День города Владимир</a> - Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2023-dzhaz-sovremennoe-iskusstvo-i-salyut-kak-projdet-den-goroda-vladimir.html]Джаз, современное искусство и салют: как пройдет День города Владимир[/url] - Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на