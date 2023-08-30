Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района начнет принимать пациентов завтра, 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. Из

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района начнет принимать пациентов завтра, 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. Из пресс-релиза Минздрава региона ФАП установлен, медицинское оборудование закуплено в полном объеме, благоустройство территории выполнено.Сегодня, 29 августа, выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности. В поселке проживает более 500 человек. На создание медучреждения выделили