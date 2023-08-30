Во Владимирской области упокоили прах участника Великой Отечественной войны.

Во Владимирской области упокоили прах участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Останки бойца были обнаружены поисковиками весной в Старорусском районе Новгородской области. По спрятанной в медальоне записке специалисты смогли установить имя храброго солдата. Погибшего звали Захаром Андреевичем Рубцовым, он родился в 1902 году в Рязанской области.Сегодня потомки воина живут в Гусь-Хрустальном районе. Они посчитали, что их героический предок должен лежать в рядом с усопшими женой и детьми в посёлке Великодворье. Бойца захоронили с почестями.