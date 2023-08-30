Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с участниками регионального этапа...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с участниками регионального этапа конкурса "Лидеры России".Им поручили решить управленческую задачу от главы региона. С заданием ребята справились, и теперь их предложения лягут в основу областной программы по трудоустройству подростков.Перед конкурсантами стоит практическая задача: на время каникул трудоустроить на предприятия и в организации региона почти девять тысяч молодых специалистов. И объяснить работодателям, почему это важно.- Наша задача на ближайшее время, чтобы количество работодателей, заинтересованных в такой молодежной занятости, выросло. И это были бы не только бюджетные учреждения, но и, аграрные предприятия, предприятия сферы услуг и так далее.Программа ориентирована на две возрастные группы. Проект "Трудовое лето" позволит молодежи получить профессиональный опыт и навыки, познакомиться с различными профессиями и сферами деятельности.-Ребят нужно летом занять и вторая задача приобщить ребят к труду с тем, чтобы из них выросли полноценные работники, которые в итоге придут на наши предприятия области.Губернатор проект одобрил и поручил рабочей группе разработать нормативную базу. В обмен на мест для молодежи, работодателей будут стимулировать. В первую очередь льготами по налогам и страховым отчислениям.- По большому счету, это задача взять за руку подростка и объяснить как можно трудоустроиться и взять за руку работодателя и объяснить, почему он должен взять подростка на работу.Уже в декабре 2023 года планируется запуск мобильного приложения "Трудовое лето" для информирования молодежи и их родителей об актуальных вакансиях. Команде предстоит разработать программы стажировок, практик и наставничества для молодежи, выстроить систему, где у каждого крупного предприятия будет подшефное учебное учреждение.Полина Лаптева, Андрей Беляков. "Вести-Владимир"