Сегодня в столице состоялось прощание с мэтром театра и кино.

Сегодня в столицесостоялось прощание с мэтром театра и кино.Великого режиссера Глеба Панфилова не стало 26 августа. Легенда кино скончалась в столичной больнице, где провела несколько недель. Сообщалось, что 89-летний сценарист боролся с последствиями геморрагического инсульта. Врачи делали все возможное, чтобы поставить его на ноги, но недуг взял свое.Сегодня, как передает , состоялось прощание с мэтром театра и кино. Люди пришли на Новодевичье кладбище, чтобы проводить режиссера в последний путь. Отмечается, что после отпевания, которое началось в час дня, с кинодеятелем было разрешено проститься всем желающим.Опубликованные кадры с прощальной панихиды оказались поистине душераздирающими. Так горько видеть людей в траурной одежде и черно-белый снимок режиссера, возвышающийся среди венков.Внезапная кончина Глеба Панфилова стала большим потрясением для многих. Сердце людей разрывало горе не только из-за невосполнимой утраты, которую понес российский кинематограф, но и из-за воспоминаний о трогательной истории любви в жизни режиссера и его самой большой потере.В начале этого года Глеб Панфилов похоронил супругу Инну Чурикову, в которой не чаял души. Кинодеятель пережил любимую жену на семь месяцев, и для некоторых это трагическое совпадение не стало удивлением. Ранее Никита Михалков , что прекрасно понимал, что режиссер не сможет долго жить без супруги, с которой был буквально единым целым.