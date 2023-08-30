Официальная презентация iPhone 15 состоится 12 сентября.

Apple официально объявила дату презентации iPhone 15. Сообщение об этом появилось на сайте компании.Мероприятие в честь презентации iPhone 15 и других новинок Apple пройдет 12 сентября в 21:00 по московскому времени. Как и в прошлом году, анонс пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино. Презентация будет проходить под слоганом Wonderlust, что с английского переводится как жажда чудес.По слухам, видео презентации будет записано заранее. Этот ролик покажут на сайте Apple, на их официальном YouTube-канале и присутствующим на оффлайн-мероприятии журналистам и блогерам. По окончании видеопрезентации гости Apple Park смогут ознакомиться с новыми устройствами.Ожидается, что 12 сентября Apple представит четыре смартфона линейки iPhone 15, среди которых базовая модель, Plus, Pro и Pro Max, которую также именуют как Ultra. По слухам, все четыре устройства получат вырез Dynamic Island, разъемы USB-C вместо проприетарного порта Lightning, а флагманские модели смогут предложить самые тонкие рамки вокруг экрана, новый 3-нанометровый чип Apple A17 Bionic и титановую рамку. Версия iPhone 15 Pro Max также станет первым смартфоном компании с перископическим объективом с 6-кратным оптическим зумом.Кроме того, ожидается презентация умных часов Apple Watch Series 9 и защищенных Watch Ultra второго поколения.