Полицейским Ковровского района Владимирской области пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого нарушителя ПДД.

Полицейским Ковровского района Владимирской области пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого нарушителя ПДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.Инцидент произошёл возле деревни Ручей. Госавтоинспекторы заметили машину «Ладу» и потребовали от водителя остановиться. Однако автовладелец лишь прибавил скорость, и стражи порядка устремились в погоню.Лихач совершал опасные манёвры и не раз выезжал на встречную полосу. Один из правоохранителей был вынужден достать оружие. Полицейский сперва выстрелил в воздух, а затем по колёсам легковушки. Водитель подбитой машины пытался двигаться дальше, но задел полицейский автомобиль, врезался в рекламную конструкцию и перевернулся.Оказалось, что 41-летний автовладелец был пьян. В отношении нарушителя составили административные протоколы, а «Ладу» забрали на спецстоянку.