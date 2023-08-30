Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2023-kulturnye-tradicii-istoricheskaya-rekonstrukciya-i-muzykalnye-syurprizy-vlasti-vladimira-podrobnee-ob-osnovnyx-sobytiyax-dnya-goroda.html" target="_blank">Культурные традиции, историческая реконструкция и музыкальные сюрпризы: власти Владимира подробнее об основных событиях Дня города</a> - Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2023-kulturnye-tradicii-istoricheskaya-rekonstrukciya-i-muzykalnye-syurprizy-vlasti-vladimira-podrobnee-ob-osnovnyx-sobytiyax-dnya-goroda.html]Культурные традиции, историческая реконструкция и музыкальные сюрпризы: власти Владимира подробнее об основных событиях Дня города[/url] - Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на