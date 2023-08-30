Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на

Владимир отпразднует 1033-летие 2 и 3 сентября. В мэрии уже опубликовали программу. Официальное открытие состоится в 12:00 на Соборной площади. Основные события пройдут 2 сентября. 12:00 – на Театральной площади начнет работу детская площадка с разнообразными аттракционами и увлекательным квест-путешествием «город Больших Людей». В 14:00 – театрализованный концерт лучших детских коллективов города. 12:00 – на