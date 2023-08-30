В минувшие выходные Мурому исполнился 1161 год. День города прошел под девизом «Муром – город защитников Отечества!».

В минувшие выходные Мурому исполнился 1161 год. День города прошел под девизом «Муром — город защитников Отечества!».Площадки праздника были посвящены воинской славе муромлян. На главной сцене выступил Заслуженный артист России Денис Майданов. Завершился праздник вечерним салютом.«Поздравляю всех муромлян с очередной годовщиной славного города. Желаю всем здоровья и благополучия. А Мурому — дальнейшего развития!», — обратился к горожанам депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.