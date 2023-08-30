На дороги Владимирской области потратят свыше полумиллиарда рублей. В рамках нацпроекта...

На дороги Владимирской области потратят свыше полумиллиарда рублей.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирскую область поступили дополнительно привлечённые средства казначейских кредитов на общую сумму 593,3 млн рублей, сообщило Правительство Владимирской области.Из них:- На продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире направлено 300 млн рублей.- На ремонт региональных дорог – 293,3 млн рублей.- На приведение в нормативное состояние 6 участков автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 21 км в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.В ближайшее время планируется начать работы на участке протяжённостью 1 км Западного обхода Суздаля №2 в Суздальском районе.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области