На дороги Владимирской области потратят свыше полумиллиарда рублей.
В рамках нацпроекта...
На дороги Владимирской области потратят свыше полумиллиарда рублей.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирскую область поступили дополнительно привлечённые средства казначейских кредитов на общую сумму 593,3 млн рублей, сообщило Правительство Владимирской области.
Из них:
- На продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире направлено 300 млн рублей.
- На ремонт региональных дорог – 293,3 млн рублей.
- На приведение в нормативное состояние 6 участков автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 21 км в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.
В ближайшее время планируется начать работы на участке протяжённостью 1 км Западного обхода Суздаля №2 в Суздальском районе.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области