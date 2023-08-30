Во вторник, 29 августа, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из Владимирской области.

Во вторник, 29 августа, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Команде из 11 бойцов в возрасте от 29 до 44 лет организовали торжественные проводы. Напутствовать земляков пришли родные и близкие, друзья и знакомые, представители органов власти, военного комиссариата, а также волонтёры.Перед собравшимися выступил ветеран военно-морского флота, контр-адмирал запаса Геннадий Жерин, который подчеркнул, что российский солдат силён духом, и пожелал воинам вернуться с победой.