На видео попала погоня полицейских за нарушителем со стрельбой и переворотом машины во Владимирской...

На видео попала погоня полицейских за нарушителем со стрельбой и переворотом машины во Владимирской области.Инспекторы Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» у деревни Ручей Ковровского района потребовали остановиться у водителя "Лады". Однако тот только прибавил скорость и попытался скрыться. Опасно маневрировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения.Тогда один из полицейских применил табельное оружие - выстрелил вверх, а затем по колесам автомобиля. Даже со спущенным задним колесом лихач пытался удрать. И вскоре совершил столкновение с патрульным автомобилем, задел рекламную конструкцию. Его машина, в итоге, перевернулась, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Водителя задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.