Супруга Константина Богомолова заговорила о сокровенном. Журналистка Ксения Собчак умеет ярко преподносить новости.

Супруга Константина Богомолова заговорила о сокровенном. Журналистка Ксения Собчак умеет ярко преподносить новости.Знаменитая блондинка любит подогревать интерес публики, поэтому выбирает для обсуждения темы, которые волнуют многих ее поклонников. Телеведущая дискутирует о личной жизни, человеческой внешности и морально-нравственных ценностях. А еще Ксения Собчак регулярно становится жертвой слухов на тему беременности. Как ей это удается — тот еще вопрос.Впрочем, это не мешает знаменитости рассуждать в телеграм-канале на тему родов и подготовки к ним. Недавно Ксения Собчак разместила "беременного" живота у разных женщин, гуляющих по улицам. Кадры были сделаны за границей — в Париже и Копенгагене. Там, по словам журналистки, процветает мода на демонстрацию фигуры в "интересном положении"."Как вообще относитесь к этому беременному тренду – напоказ?" — спросила у аудитории Ксения Собчак.Многие отметили, что открытый живот вместе с пупком не красит будущих мам. Такой имидж сочли странным и даже неприятным. Однако Ксения Собчак получила комментарии и в другом ключе."Ощущение, что беременность это что-то постыдное, что нужно прятать и скрывать. Личное дело каждой женщины эмоционально переживать этот период. Хотят – пусть показывают, не хотят – скрывают", — написала некая Ирина.Телезвезда попала точно в цель, заинтересовав поклонников вечно актуальными вопросами. Что удивительно, Ксения Собчак не потрудилась найти для фанатов какую-то стоящую информацию. Хотя новости на такие щекотливые бывают весьма занятными. Например, пишет, можно ли работать в декрете без потери выплат.