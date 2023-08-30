Режиссер картины Окно в Париж высказался и заявил, что на самом деле думает об актере.

Режиссер картины "Окно в Париж" высказался и заявил, что на самом деле думает об актере.Было время, когда Алексей Панин считался перспективным и подающим большие надежды артистом. Но за последние годы репутация актера сильно пошатнулась. Теперь он удивляет поклонников не яркими ролями, а многочисленными скандалами и громкими выходками.Сегодня относиться к Панину равнодушно практически невозможно. У артиста по-прежнему есть преданные фанаты, но большая часть публики его не понимает и осуждает. В актерской среде Алексея тоже давно не поддерживают. Если раньше он был желанным гостем на любых светских мероприятиях и имел много приятелей среди коллег, то сейчас его зачастую лишь критикуют.Нелестное мнение о звезде фильма "Жмурки" сложилось и у режиссера картины "Окно в Париж" Юрия Мамина. Хотя постановщик придерживается схожих с актером политических взглядов, за которые того многие ругают, сказать ничего хорошего о его личности он не может.В беседе с латвийскими журналистами Мамин признался, что считает поведение Панина безобразным и неприемлемым. По мнению режиссера, актера, который матерится и говорит "отвратительные гадости", невозможно слушать. Поэтому постановщик считает, что Алексей недостоин того, чтобы его обсуждали и пускали на экран."Он напоминает даже не человека, а червяка, который копается в навозной жиже. Пусть общается с крысами в подвале", – высказался Юрий Мамин.Ранее "Дни.ру" о том, что Алексей Панин обратился к россиянам. Артист попросил прощения у известной журналистки, которую невольно подставил.