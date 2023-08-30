Народные приметы на 31 августа. Из чего можно сделать оберег в день Флора и Лавра, чтобы защитить...
Народные приметы на 31 августа. Из чего можно сделать оберег в день Флора и Лавра, чтобы защитить дом от нечисти
31 августа 2023 года проходит народный праздник Флор и Лавр. Согласно преданию, после обретения их мощей прекратился падёж скота, потому на Руси они стали считаться покровителями лошадей. Другое название так и звучит — Лошадиный праздник.
В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.
Что можно делать в день Флора и Лавра?
В день Фрола и Лавра приметами рекомендуется собирать полынь, но делать это нужно только белым полотенцем.
Собранную же полынь необходимо высушить и сделать из нее веник, который спрятать в укромный уголок в качестве оберега от нечисти. С этой же целью наши предки в день Фрола и Лавра из сухой травы плели венки, которые вешали над входными дверями.
За венками наблюдали: упадет в течение дня – знак, что кто-то наводит порчу на дом или на кого-то из домочадцев.
На Флора и Лавра принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить животное каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами. Можно даже порадовать зверя пивом. Также делается выпечка в форме лошадок.
Желательно носить сегодня светлые вещи, отказаться от тёмных и полностью чёрных нарядов.
Надо провести день Фрола и Лавра с «чистой душой», тогда все неудачи и неприятности пройдут стороной, а в родне будет мир, покой и гармония.
Что нельзя делать в день Флора и Лавра?
Нельзя ругаться с родственниками. Такое поведение может повлечь за собой непростые отношения на длительный период. Помириться долго не получится.
Нельзя обижать лошадей.
Народные приметы на 31 августа 2023 года
Воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.
Воздух над лесом с синевой — к теплу.
Низкие облака сегодня — перед дождём.
Коровье молоко быстро скисает — быть грозе.
Диск солнца не ровный, искажённый — день окажется сырым.
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