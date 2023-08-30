Народные приметы на 31 августа. Из чего можно сделать оберег в день Флора и Лавра, чтобы защитить...

Народные приметы на 31 августа. Из чего можно сделать оберег в день Флора и Лавра, чтобы защитить дом от нечисти31 августа 2023 года проходит народный праздник Флор и Лавр. Согласно преданию, после обретения их мощей прекратился падёж скота, потому на Руси они стали считаться покровителями лошадей. Другое название так и звучит — Лошадиный праздник.В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.Что можно делать в день Флора и Лавра?В день Фрола и Лавра приметами рекомендуется собирать полынь, но делать это нужно только белым полотенцем.Собранную же полынь необходимо высушить и сделать из нее веник, который спрятать в укромный уголок в качестве оберега от нечисти. С этой же целью наши предки в день Фрола и Лавра из сухой травы плели венки, которые вешали над входными дверями.За венками наблюдали: упадет в течение дня – знак, что кто-то наводит порчу на дом или на кого-то из домочадцев.На Флора и Лавра принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить животное каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами. Можно даже порадовать зверя пивом. Также делается выпечка в форме лошадок.Желательно носить сегодня светлые вещи, отказаться от тёмных и полностью чёрных нарядов.Надо провести день Фрола и Лавра с «чистой душой», тогда все неудачи и неприятности пройдут стороной, а в родне будет мир, покой и гармония.Что нельзя делать в день Флора и Лавра?Нельзя ругаться с родственниками. Такое поведение может повлечь за собой непростые отношения на длительный период. Помириться долго не получится.Нельзя обижать лошадей.Народные приметы на 31 августа 2023 годаВоздух прозрачный и свежий — будет ненастье.Воздух над лесом с синевой — к теплу.Низкие облака сегодня — перед дождём.Коровье молоко быстро скисает — быть грозе.Диск солнца не ровный, искажённый — день окажется сырым.Фото freepik.com