Перевернулся на крышу автомобиль на Пекинке во Владимире.
ДТП произошло сегодня днем у перекрестка...
Перевернулся на крышу автомобиль на Пекинке во Владимире.
ДТП произошло сегодня днем у перекрестка с улицей Толмачевская на объездной дороге. Машина сильно покорежила разделительное ограждение между встречными полосами движения.
Фото выложили в соцсетях очевидцы. Водители считают этот перекресток одним из самых опасных во Владимире.
Сообщений о пострадавших нет.
Информация уточняется.
Фото https://vk.com/overhearauto33