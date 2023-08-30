Перевернулся на крышу автомобиль на Пекинке во Владимире. ДТП произошло сегодня днем у перекрестка...

Перевернулся на крышу автомобиль на Пекинке во Владимире.ДТП произошло сегодня днем у перекрестка с улицей Толмачевская на объездной дороге. Машина сильно покорежила разделительное ограждение между встречными полосами движения.Фото выложили в соцсетях очевидцы. Водители считают этот перекресток одним из самых опасных во Владимире.Сообщений о пострадавших нет.Информация уточняется.Фото https://vk.com/overhearauto33