Погода, по прогнозам синоптиков, во Владимирской области подарит тепло и атмосферное давление,...

Погода, по прогнозам синоптиков, во Владимирской области подарит тепло и атмосферное давление, близкое к норме.Антициклон в четверг, 31 августа, будет постепенно рассеивать облака и удержит вероятность дождей на минимальном уровне, что поможет солнечным лучам гораздо лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы, пообещали синоптики.Облаков не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.Воздух 31 августа прогреется до 24 градусов.Ветер слабый, до 2 метров в секунду.Атмосферное давление стабильно, 749-750 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыС этого дня начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.Фото: https://www.pxfuel.com