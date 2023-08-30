Ограничения не коснутся точек общественного питания

Запрет на продажу алкоголя будет действовать на территории Владимирской области 1 сентября. Об этом сообщает администрация Гусь-Хрустального района.Ограничения предусмотрены законом №111-ОЗ от 2014 года и будут действовать с 21:00 31 августа до 9:00 2 сентября. Запрет распространяется в том числе на пиво и пивные напитки.Однако, это не коснется общепита — там розничная продажа остается разрешена.Напомним, 1 сентября придут более 40 тысяч учеников.