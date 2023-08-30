Людей в белых халатах ущемляют в трудовых правах. Статистикой поделилась Прокуратура области. Всего с начала года надзорным ведомством во Владимирском регионе выявлено 261 нарушение,

Людей в белых халатах ущемляют в трудовых правах. Статистикой поделилась Прокуратура области. Всего с начала года надзорным ведомством во Владимирском регионе выявлено 261 нарушение, внесены 69 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 37 лиц. В правах благодаря вмешательству прокуратуры восстановили более тысячи сотрудников медучреждений. Кроме того, к административной ответственности привлечены 32 человека, назначены штрафы на общую