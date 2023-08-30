Роспотребнадзор напомнил владимирским родителям о школьных товарах, которые можно вернуть обратно в...

Роспотребнадзор напомнил владимирским родителям о школьных товарах, которые можно вернуть обратно в магазинВ преддверии Дня знаний, региональное управление Роспотребнадзора решило напомнить родителям о перечне школьных товаров, которые можно вернуть обратно в магазин.В первую очередь это канцтовары-ручки, пеналы, карандаши, ластики, краски, мелки, тетради и дневники. Если покупатель решил вернуть неподошедший товар, продавец не вправе ему отказать. Даже если причина возврата непонравившийся цвет тетради.В "невозвратный" список входят книги, брошюры, альбомы, карты, нотные издания, календари и буклеты- их можно вернуть только при наличии брака.