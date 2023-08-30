Предварительный вариант памятника Пушкину для установки в центре Владимира готов. Об этом 6 каналу рассказали инициатор увековечивания памяти поэта священник Игорь Липатов и скульптор

Предварительный вариант памятника Пушкину для установки в центре Владимира готов. Об этом 6 каналу рассказали инициатор увековечивания памяти поэта священник Игорь Липатов и скульптор Игорь Черноглазов. Согласно предварительному проекту, 3-метровая скульптура Александра Сергеевича будет отлита в бронзе. Причем поэта возможно представят в образе идущего по гранитному мосту. Скульптор уточняет – поскольку Пушкин бывал в городе