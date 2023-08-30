Смотрите Вести в 14.05: Пьяный водитель получил пулю в колесо и перевернулся. Стрельба на...

Смотрите "Вести" в 14.05: Пьяный водитель получил пулю в колесо и перевернулся.Стрельба на дороге. В Коврове пьяный лихач поймал пулю в колесо... - Открываю стрельбу, последнее предупреждение! Подробности ночной погони.Финальные слушания. Итоги работы депутатов ЗакСобрания седьмого созыва. - Многодетным семьям при желании получать не участок, а денежную сумму. Какие еще новые законы начнут действовать в этом году?Шесть на шесть. Во Владимире выбрали лучшую дворовую команду по футболу. - Я понимал, что всё будет на нервах, будет решаться одним мячом. Так оно и получилось. Исход финала чемпионата решила серия пенальти.