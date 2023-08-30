Смотрите Вести в 9.00: в школах региона ликвидируют вторую смену. Спасибо за сына - Медаль...

Смотрите "Вести" в 9.00: в школах региона ликвидируют вторую смену.Спасибо за сына- Медаль "Отцу солдата" из Мурома. Церемония передачи награды прошла в рамках учебных сборов.Школьная пора- В школах региона ликвидируют вторую смену. Школы в Сновицах, Суздале. О больших стройках - в эксклюзивном интервью с Александром Авдеевым."Покров" на Каменке-Палаточный лагерь, участники со всей страны. Как прошел православный молодежный форум в Суздале?