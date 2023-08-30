Смотрите Вести в 9.00: в школах региона ликвидируют вторую смену.
Спасибо за сына
- Медаль...
Смотрите "Вести" в 9.00: в школах региона ликвидируют вторую смену.
Спасибо за сына
- Медаль "Отцу солдата" из Мурома. Церемония передачи награды прошла в рамках учебных сборов.
Школьная пора
- В школах региона ликвидируют вторую смену. Школы в Сновицах, Суздале. О больших стройках - в эксклюзивном интервью с Александром Авдеевым.
"Покров" на Каменке
-Палаточный лагерь, участники со всей страны. Как прошел православный молодежный форум в Суздале?