Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон на подлете к столице.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон на подлете к столице.В ночь на 30 августа предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .По его словам, один из направлявшихся к столице дронов уничтожен в небе над Рузским районом Подмосковья. На месте происшествия работают экстренные службы."Предварительно пострадавших и разрушений нет", – подчеркнул градоначальник.В ночь на понедельник силы ПВО беспилотник в районе подмосковных Люберец.На прошлой неделе дроны в Можайском районе Московской области, окрестностях Красногорска и Часцов. Еще один беспилотник попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".