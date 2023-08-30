Свалку ядовитых ртутных ламп обнаружили во Владимирской области.
Свалка содержащих очень...
Свалку ядовитых ртутных ламп обнаружили во Владимирской области.
Свалка содержащих очень токсичное вещество обнаружена на границе Суздальского района, в сторону Камешково, сообщило общественное движение "Народный фронт" во Владимирской области.
Активисты обратились уже в местную администрацию, в природоохранную прокуратуру и полицию. Чтобы ядовитый мусор вывезти и уничтожить.
Наполним, что отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки относятся к отходам 1 класса опасности – чрезвычайно опасным отходам, наносящих серьезный вред экологии.
Фото и видео: общественное движение "Народный фронт" во Владимирской области.