Свалку ядовитых ртутных ламп обнаружили во Владимирской области. Свалка содержащих очень...

Свалку ядовитых ртутных ламп обнаружили во Владимирской области.Свалка содержащих очень токсичное вещество обнаружена на границе Суздальского района, в сторону Камешково, сообщило общественное движение "Народный фронт" во Владимирской области.Активисты обратились уже в местную администрацию, в природоохранную прокуратуру и полицию. Чтобы ядовитый мусор вывезти и уничтожить.Наполним, что отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки относятся к отходам 1 класса опасности – чрезвычайно опасным отходам, наносящих серьезный вред экологии.Фото и видео: общественное движение "Народный фронт" во Владимирской области.