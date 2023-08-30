Отныне учителя, преподаватели и воспитатели 33-го региона будут награждаться медалью «Педагогическая слава земли Владимирской».

Отныне учителя, преподаватели и воспитатели 33-го региона будут награждаться медалью «Педагогическая слава земли Владимирской». Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания области.В Год педагога и наставника новую почётную награду за заслуги в профессиональной деятельности получат 55 работников сферы образования. Существенным дополнением к медали станет премия в 45 тыс. рублей. В будущем сумму выплат планируют уточнять.