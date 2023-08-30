В Александрове будут судить местного жителя за убийство своей матери Заместителем Александровского...

В Александрове будут судить местного жителя за убийство своей материЗаместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.В ходе расследования установлено, что обвиняемый проживал в городе Карабаново со своей матерью, с которой у него часто возникали конфликты из-за его образа жизни. Он не работал и злоупотреблял алкоголем. Мужчина занимался сбором и сдачей металла.11 декабря 2022 обвиняемый встал рано утром, чтобы пойти собирать металл, включил свет в комнате, от чего его мать проснулась. Между ними возникла очередная ссора.Разозлившись, злоумышленник взял нож и нанес своей матери множественные удары, от которых она умерла. Около 14-00 того же дня он рассказал о случившемся соседке, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов.Изначально в ходе следствия, мужчина признал свою вину, затем изменил показания и утверждал, что когда рано утром уходил из дома, его мать спала, а когда вернулся, увидел, что она уже мертва. Полагал, что поскольку входная дверь не была закрыта, во время его отсутствия в квартиру мог попасть посторонний, который и совершил преступление, уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд.Фото freepik.com