Житель города Карабаново Александровского района обвиняется в убийстве матери после очередного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Неработающий пьющий

Житель города Карабаново Александровского района обвиняется в убийстве матери после очередного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Неработающий пьющий мужчина занимался сбором и сдачей металла. Жил с матерью, которая часто устраивала ему скандала из-за образа жизни. В роковой день, 11 декабря 2022 года мужчина проснулся в полшестого утра, чтобы «пойти на работу». От