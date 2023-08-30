В каких случаях семьи Владимирской области могут претендовать на двойной налоговый вычет? На это...

В каких случаях семьи Владимирской области могут претендовать на двойной налоговый вычет?На это могут претендовать все одинокие родители в России. Например, если один из родителей является единственным опекуном ребенка, или другой родитель отказался от этого вычета, он может претендовать на двойную сумму вычета, сообщает пресс-служба Социального фонда России.На это, к примеру, имеют право матери-одиночки.Полагается:Двойной налоговый вычет в размере:- 2800 руб. на первого и второго ребенка;- 6000 руб. за третьего и каждого последующего.Если ребенок — инвалид до 18 лет, то положен возврат 13% от суммы:- 24 000 руб. как родителю инвалида (усыновителю);- 12 000 руб. как его опекуну (попечителю).Фото freepik.com