В каких случаях семьи Владимирской области могут претендовать на двойной налоговый вычет?
На это...
В каких случаях семьи Владимирской области могут претендовать на двойной налоговый вычет?
На это могут претендовать все одинокие родители в России. Например, если один из родителей является единственным опекуном ребенка, или другой родитель отказался от этого вычета, он может претендовать на двойную сумму вычета, сообщает пресс-служба Социального фонда России.
На это, к примеру, имеют право матери-одиночки.
Полагается:
Двойной налоговый вычет в размере:
- 2800 руб. на первого и второго ребенка;
- 6000 руб. за третьего и каждого последующего.
Если ребенок — инвалид до 18 лет, то положен возврат 13% от суммы:
- 24 000 руб. как родителю инвалида (усыновителю);
- 12 000 руб. как его опекуну (попечителю).
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