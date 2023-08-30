В Коврове осужден пьяный дебошир, угнавший машину у таксиста Ковровским городским судом вынесен...

В Коврове осужден пьяный дебошир, угнавший машину у таксистаКовровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Республики Марий Эл. Он признан виновным в угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Суд установил, что 17 декабря 2022, ночью, мужчина, работавший в Коврове вахтовым методом, пьяный сел в такси. По пути следования осужденный решил завладеть автомобилем, чтобы поехать к себе домой в Республику Марий Эл.Водитель, прибыв к месту назначения, указанного пассажиром, припарковал машину и попросил выйти из машины.В этот момент, злоумышленник, находясь на переднем пассажирском сидении, нанес удар по лицу водителя острым предметом. Отчего образовалась резаная рана, после чего продолжил наносить удары по лицу и шее потерпевшего, а потом укусил его за голову.После этого пассажир вышел из салона на улицу, а вслед за ним вышел и водитель. Воспользовавшись моментом, что машина была на ходу, осужденный сел на водительское сиденье автомобиля и скрылся на нем с места преступления.Позже на трассе М-7 «Москва-Уфа» мужчина не справился с управлением и наехал на колесно-отбойный брус. После чего был задержан сотрудниками ГИБДД.Виновному назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото freepik