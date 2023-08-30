Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля пьяного водителя в Коврове. Мужчина отказался останавливаться по просьбе сотрудников ГИБДД и, увеличив скорость, попытался уйти от погони,

Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля пьяного водителя в Коврове. Мужчина отказался останавливаться по просьбе сотрудников ГИБДД и, увеличив скорость, попытался уйти от погони, но в итоге попал в аварию. Как сообщает пресс-служба МВД России, это произошло во время патрулирования территории в районе деревни Ручей Ковровского района. Полицейские обратили внимание на проезжающую «Ладу» и потребовали