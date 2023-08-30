Житель Республики Марий Эл в Коврове избил водителя такси и угнал машину, чтобы съездить домой. Мужчину признали виновным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ночью

Житель Республики Марий Эл в Коврове избил водителя такси и угнал машину, чтобы съездить домой. Мужчину признали виновным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ночью 17 декабря 2022 года мариец, работающий в Коврове на вахте, ехал на такси «Ниссан Кашкай». Мужчина был пьян и очень хотел вернуться в родную Республику. Когда водитель довез пассажира до