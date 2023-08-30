В Петушинском районе при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, из них 2...

В Петушинском районе при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, из них 2 детейВечером 29 августа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Вольгинский Петушинского района, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна 4 этажа жилого дома.Спасатели не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 10 человек, из них 2 детей.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области; freepik.com