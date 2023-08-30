В самом экзотическом месте Владимирской области пройдет исторический ультрамарафон. 2 сентября в...

В самом экзотическом месте Владимирской области пройдет исторический ультрамарафон.2 сентября в живописных окрестностях старинной усадьбы Храповицкого в Судогодском районе Владимирской области состоится ультрамарафон Fountastic Rockstle Ultra Trail сквозь исторические эпохи с фОнтастической сменой ландшафта.Это 8 дистанций — от скоростной для начинающих до забега по каменистым склонам для опытных раннеровУчастникам предстоит старт из настоящего старинного замка, два с половиной часа бега через девственный лес, броды, по мягкому мху болота к месту каменных осыпей и головокружительных отвесных скал. Еще полтора часа бега к дающему новые силы и омолаживающему фонтану, бьющему из самого сердца Земли.Приглашаются волонтеры для участия в организации и обслуживании забегов Rock’n’Rolex Trail Series. Трансфер, сертификат, подарки от организатора и спонсоров, питание.ВНИМАНИЕ!! сентября с 16.00 до 21.00 - выдача стартовых пакетов у партнера (винный подвальчик «У Ильича», г. Владимир, ул. Ильича, д. 8А).Фото и видео: Fountastic Rockstle Ultra Trail