В Суздале завершился второй молодежный форум «Покров». Он принял более 200 участников со всей...

В Суздале завершился второй молодежный форум «Покров».Он принял более 200 участников со всей страны. Жили они в палатках — в пойме Каменки. А образовательные встречи проводили в туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад».- Разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику.Таков устав дружбы. Чтение законов юных российских разведчиков и православных следопытов открывает второй молодежный форум «Покров». Отряды отечественных скаутов расположились на широком суздальском лугу — в пойме Каменки. Этот палаточный городок объединил более 200 ребят из 20 регионов страны.Лев Алексеенко, участник организации российских юных разведчиков г.Владимир:- В прошлом году форум был такой более домашний, было людей немного. Форум стал намного масштабнее, больше людей. Уже к нам приезжал Митрополит Владимирский и Суздальский. И мы с ним проводили большую беседу, задавали много вопросов. И это было такое масштабное событие.- Внимание человека удерживается… как вы думаете, сколько секунд?- 15! 10!- 3 секунды.А это уже образовательная программа. Среди тем - ораторское искусство и создание видео-контента. Форумное расписание довольно плотное. На дискуссионных площадках туристического комплекса Арт-отеля «Николаевский Посад» также обсуждали проекты к тысячелетию Суздаля. И в 2024-м решено привезти во Владимирскую область всероссийский скаутский слет.Кирилл Спиридонов, заместитель руководителя молодежного отдела Владимирской Епархии:- Этот слет называется джамбори. На нем собираются около тысячи человек — скаутов со всех уголков нашей страны. В следующем году он пройдет в городе Суздале и будет посвящен его тысячелетию.Уже начал формироваться и потенциальный волонтерский корпус православной молодежи, который будет помогать в организации слета. Самые юные участники форума «Покров» тоже уверены — в следующем году непременно вновь приедут в Суздаль.Анастасия Войцеховская, скаут братства православных следопытов г.Екатеринбург:- Все дни была зарядка, потом еда, конечно, всякие мероприятия. Мы причащались, ходили на исповедь, читали молитвы, играли. Конкурсы проводили. Мне очень понравилась эта поездка. Она такая прям вау.Сами себя эти ребята называют «следопытами добрых дел». Они не просто ходят в походы и зарабатывают нашивки. Особое внимание здесь уделяют добровольчеству. Безвозмездной помощи. Тоже отдельная тема образовательной программы форума.Всеволод Кривцов, начальник совета братства православных следопытов г.Екатеринбург:- Ребята съездили на кладбище города Суздаля, навели там порядок на сколько возможно, увидели, какая большая работа еще предстоит. Мы как раз обсуждали, как нам сделать так, воспользовавшись следующим слетом в следующем году, когда здесь соберется почти тысяча детей, провести вот это мероприятие и больше пользы принести и городу, а может даже какие-то вещи сделать по благоустройству.Завершился трехдневный слет большим хороводом — с народными песнями и играми. «По-суздальски», улыбаются гости форума. И обещают совсем скоро оформить свои предложения по празднованию грядущего юбилея древнего города.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести «Владимир».