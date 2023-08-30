В Докучаевске Донецкой Народной Республики появится улица Владимирская.

В Докучаевске Донецкой Народной Республики появится улица Владимирская. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.В подшефном городе состоялось голосование. На выбор жителям предлагали три варианта. 64% принявших в опросе людей высказались за переименование улицы Октябрьской в улицу Владимирскую.«Российские регионы для нашей Республики стали не только шефами, они стали братьями, друзьями!», – написал в телеграм-канале глава администрации Докучаевска Александр Качанов.